В Якутске пьяный юноша повредил монтировкой авто женщины, которая ему просигналила

Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В полицию обратилась жительница Якутска с заявлением, что неизвестный парень повредил ее машину, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Возмущенная автовладелица рассказала, что припарковала машину у рынка. И тут подошел какой-то молодой человек и монтировкой повредил боковые окна. А потом поспешно скрылся.

Полицейские поймали хулигана. Им оказался 19-летний юноша.

Как оказалось, в то утро парень возвращался пешком после бурной ночи в клубе. Возле дороги ему просигналил автомобиль. Это пьяному молодому человеку не понравилось. Он заметил, что та самая машина остановилась у рынка. Тогда он подобрал монтировку, которую нашел на улице. Подошел к транспортному средству и повредил боковые стекла.

На злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение имущества.

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