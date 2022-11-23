Отключения света, воды, тепла и газа в Якутске на 23 ноября Фото: Федор СКВОРЦОВ

В среду, 23 ноября, в ряде районов Якутска временно прекратится подача электроэнергии, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

ЦРЭС предупреждает об отключении электроэнергии:

09.00 - 17.00 – мкр. Марха (частично), Сергеляхское шоссе 4 км., Белое Озеро, ул. Пилотов, ул. Рассветная, Окружная дорога 1, ДСК «Победа», ДСК «Виктория», ул. Иосифа Николаева, СХПК «Хатасский», ул. Аартык 25, 56/1;

09.30 - 11.00 – Хатын-Юряхское шоссе 6 км., ул. Таежная, ул. Сибирская, СОТ «СПАС», СОТ «Тундра», СОТ «Пламя»;

09.30 - 12.00 – ул. Богатырева 2, 5, 6, 4/1, 7, ул. Северная 2, 7, ул. Нахимова, пер. Германа Титова 12, ул. Воинская 10/1 А, 10/1, мкр. Ильинка 1/1;

09.30 - 16.00 – Сергеляхское шоссе 12, 13 км, ул. Три Сосны, ул. Билибина, ул. Новокарьерная, ул. Винокурова, ул. Ильменская, ДСК «Победа», КНС Геологов – 2, Водоканал, ул. Билибина 25: Школа №18, ул. Билибина 14, ул. Билибина с 12 по 21/2;

13.30 - 16.00 – СОТ «Здоровье», СОТ «Карат», ООО «Стройпрестиж», СОТ «Сардаана», Намский тракт 8 км.;

14.00 - 16.00 – ул. Красильникова с 6/4 по 17/4, ул. Автодорожная с 3/1 по 57, ул. Автодорожная КИЗ ЯГУ;

АО «Теплоэнергия» предупреждает об отключении:

- горячей воды:

10.00 - 12.00 – пр. Ленина 58, 62, 62/1, школа №3, 62, 62/1, 58, ул. Красноярова 1;

- теплоснабжения:

10.00 - 12.00 – Билибина 22, 20, 24, 18, 16, 12, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 27/1, 21/1, 30, 19/1, 19/2, 19/3, п. Геологов, ул. Билибина;

УГРС АО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключении газоснабжения:

08.00 - 16.00 – ул. Лонгинова 69/3;

08.30 - 17.00 – ул. Большая полянка (9 частных домов);

09.00 - 13.30 – проезд Чистых вод 4, 6, 11, 23, 25, 29, 8-й квартал участок: 109, 111, 173, 177, 179;

09.00 - 16.30 – ул. Трудовая, ул. Степная;

13.30 - 15.30 – с. Пригородный (частично).

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