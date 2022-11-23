Семья Дьячковских из Якутии стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»

Фото: Минтруда Якутии

Многодетная семья Светланы и Василия Дьячковских из Чурапчинского района стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций».

Об этом сообщает пресс-служба Минтруда Якутии. Семью победителей наградили Почетным дипломом и занесли в книгу — «Почетная книга. Россия. 2022».

Они боролись за почетное звание на федеральном уровне с более тремя тысячами семей со всей страны. Ранее Дьячковские стали победителями в номинации «Семья – хранитель традиций» республиканского фестиваля «Семья года — 2021».

В прошлом году они отметили «бриллиантовую» свадьбу — 60 лет. В семье 4 детей, 12 внуков и 14 правнуков.

Глава семейства Петр до выхода на заслуженный отдых работал директором музыкальной школы, а его супруга Светлана работала заведующей ветлаборатории и ведущим специалистом ветстанции. Была председателем профсоюза работников ветеринарии, избиралась депутатом сельского совета нескольких созывов.

Кроме них Якутию во Всероссийском конкурсе представляли пять семей, которые стали победителями регионального этапа — семьи Анжелики и Радомира Никитиных из Мегино-Кангаласского улуса и Вероники и Романа Семеновых из Оленекского эвенкийского национального улуса в номинации «Молодая семья»; в номинации «Многодетная семья» Людмила и Леонид Павловы из Горного улуса; Евдокия и Симон Быккасовы из Верхневилюйского улуса в номинации «Сельская семья».

Памятные книги и свидетельства об участии семей будут вручены в ходе республиканского фестиваля «Семья года», который пройдет 15 декабря. Также церемония чествования семей-победителей Всероссийского конкурса «Семья года» состоится на федеральном телеканале 27 ноября 2022 г.

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