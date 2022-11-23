Мэрия Якутска незаконно установила завышенную плату за аренду торговых мест на Ысыахе Туймаады

Фото: KP.RU

Окружная администрация Якутска незаконно установила завышенную плату за аренду торговых мест в местности Ус Хатын во время проведения национального праздника Ысыах Туймаады, сообщает прокуратура Якутии.

Посетители отметили высокие цены на продукты на празднестве. А предприниматели обратились с жалобой в прокуратуру. Ведомство провело проверку и выявило, что нормативный правовой акт, содержащий тарифы, в официальных правовых источниках на момент уплаты арендных платежей фактически не был опубликован и не подлежал применению.

Мэру города внесли представление.

После чего 50 предпринимателям возвратили 146 тысяч рублей, излишне уплаченных в счет арендных платежей.

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