В Якутии в летнем лагере ребенок поскользнулся на мокром полу, упал и получил перелом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сунтарском районе ребенку, получившему травму в летнем лагере, выплатили компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Инцидент произошел 17 августа 2022 года. В лагере проходила спортивная эстафета. Мальчик поскользнулся на мокром полу деревянной площадки и упал. У него выявили закрытый перелом обеих костей левого предплечья со смещением.

Ребенок длительное время проходил лечение в медучреждениях.

Прокуратура обратилась в интересах несовершеннолетнего в суд с иском о взыскании с администрации Республиканской специализированной спортивной школы олимпийского резерва, на базе которого функционировал лагерь, компенсации морального вреда.

В период рассмотрения гражданского дела ответчик добровольно возместил мальчику моральный вред на 100 тысяч рублей.

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