1 июня 2023 года у 140 управляющих компаний в Якутии закончится срок лицензии

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Срок действия лицензий управляющих организаций продлен до 1 июня 2023 года, сообщает Управление госстройжилнадзора Якутии.

Пятилетний срок действия лицензий для УК переносится с 11 января 2023 года на 1 июня 2023 года. Таким образом, дается отсрочка, чтобы УК смогли продлить свои лицензии.

В настоящее время в республике лицензии по управлению многоквартирными домами имеют 216 организаций, из них непосредственно работают 161.

К 1 июня 2023 года срок действия лицензии истекает у более 140 управляющих организаций.

Отмечается, что данные изменения действуют на правоотношения, возникшие с 11 октября 2022 года. Именно с этой даты был начат прием заявлений на продление лицензий. Это означает, что вся процедура перенесена на 2023 год.

Заявление о продлении срока действия лицензии подается в лицензирующий орган не ранее 60 рабочих дней и не позднее 45 рабочих дней до дня истечения срока действия лицензии.

По словам заместителя руководителя Управления госстройжилнадзора Якутии Павла Корнилова, благодаря этой отсрочке многоквартирные дома не останутся без управления в отопительный период.

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