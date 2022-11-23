24 ноября телебашня Якутска засияет цветами триколора в память о погибшем на СВО якутянине

Фото: ЯСИА

В четверг, 24 ноября, якутская телебашня засияет цветами триколора в память о героически погибшем во время выполнения боевого задания в ходе спецоперации командире разведгруппы Василии Данилове.

Башня будет сиять примерно с 6 до 7 часов вечера. Об этом «КП — Якутия» сообщили его родные.

Василий Данилов — уроженец села Борогонцы Усть-Алданского района. Как профессиональный военный участвовал в СВО с февраля 2022 года. Был назначен командиром отделения разведывательной группы.

Во время военной службы показал себя как храбрый, самоотверженный боец и надежный товарищ. Так, в марте 2022 года на руках принес в санчасть однополчанина, попавшего под снарядный удар. А во время своего последнего боя вытащил из огня раненого солдата.

За успешное выполнение военных задач и ответственное отношение к службе награжден медалью «За боевые отличия». Посмертно удостоен ордена Мужества.

Василий Данилов. Фото: соцсети

Ему было 33 года. У него остались жена и две маленькие дочки — пяти лет и четырех месяцев.

Прощание с героем состоится 24 ноября с 10 до 12 часов в траурном зале «Некрополь» по адресу: Якутск, Сергеляхское шоссе, 5 км, д. 2/8.

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