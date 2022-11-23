Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В Якутии открыли спецсчет для поддержки раненых якутян-военнослужащих, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Средства, поступившие на счет, будут направлены на поддержку военнослужащих из Якутии, находящихся в госпиталях разных городов России. Об этом сообщила на брифинге заместитель постоянного представителя Якутии в Москве, руководитель рабочей группы Единого координационного центра по работе с ранеными Мария Сафонова.

«Эти средства расходуются на закупку всего необходимого, что требуется ребятам – личных вещей, предметов личной гигиены, продуктов для приготовления домашней еды ,которая традиционно доставляется в больницы», — пояснила она.

В назначении платежа нужно указать «Благотворительная акция „Своих не бросаем“». Реквизиты счета и куаркод также размещены на официальном сайте постпредства Якутии в Москве.

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Реквизиты:

Получатель платежа: БФ «ЭРЭЛ (НАДЕЖДА)» г. Москва.

Банковские реквизиты: ИНН 7710358058,

КПП 771001001,

р/с 40703810738090107676 в ПАО «Сбербанк России», г. Москва,

БИК 044525225,

к/с 30101810400000000225.

Генеральный директор: Пролиско Сергей Сергеевич

Телефон для справок в Москве: 8 (495) 628 6433, 8 (495) 628 4141.

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