Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии
В Якутии открыли спецсчет для поддержки раненых якутян-военнослужащих, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Средства, поступившие на счет, будут направлены на поддержку военнослужащих из Якутии, находящихся в госпиталях разных городов России. Об этом сообщила на брифинге заместитель постоянного представителя Якутии в Москве, руководитель рабочей группы Единого координационного центра по работе с ранеными Мария Сафонова.
«Эти средства расходуются на закупку всего необходимого, что требуется ребятам – личных вещей, предметов личной гигиены, продуктов для приготовления домашней еды ,которая традиционно доставляется в больницы», — пояснила она.
В назначении платежа нужно указать «Благотворительная акция „Своих не бросаем“». Реквизиты счета и куаркод также размещены на официальном сайте постпредства Якутии в Москве.
Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии
Реквизиты:
Получатель платежа: БФ «ЭРЭЛ (НАДЕЖДА)» г. Москва.
Банковские реквизиты: ИНН 7710358058,
КПП 771001001,
р/с 40703810738090107676 в ПАО «Сбербанк России», г. Москва,
БИК 044525225,
к/с 30101810400000000225.
Генеральный директор: Пролиско Сергей Сергеевич
Телефон для справок в Москве: 8 (495) 628 6433, 8 (495) 628 4141.
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