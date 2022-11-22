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НовостиСпорт22 ноября 2022 12:12

Спортсменка из Якутии победила в юниорском первенстве России по дзюдо

Она стала чемпионкой второй раз подряд
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: ЯСИА

Фото: ЯСИА

Дзюдоистка из Якутии Карина Ефимова победила в первенстве России. Воспитанница якутской школы дзюдо выступала в категории спортсменок до 21 года. Причем чемпионкой России она стала уже второй раз подряд.

Ефимова соревновалась в весовой категории до 52 килограммов. В полуфинале Карина вышла против победительницы юношеского первенства России 2018 года Дарьи Захаровой.

В финале якутянка встретилась с Елизаветой Хачиковой из Свердловской области. Девушка смогла одолеть соперницу со счетом 1:0.

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