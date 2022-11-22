В Якутии наводят переправу «Хатассы – Павловск» через Лену

В Якутии дорожники работают над обустройством ледовой переправы через реку Лена. Работы идут по обе стороны перехода «12-й км автодороги «Умнас» — Хатассы — 1154 км автодороги «Лена».

Со стороны Якутска подходы к ледовому автозимнику уже завершены. Сейчас рабочие намораживают лед от береговой линии до фарватера реки при помощи мотопомп. Также в дальнейшем планируется подключить установку «Град».

Переправу планируется открыть до 10 декабря – тогда по ней сможет проезжать транспорт весом до трех тонн. К 20 декабря проезд откроют для транспорта весом 20 тонн, к 28 декабря – для 30 тонн. Ориентировочно к 6 февраля по ней смогут проезжать уже машины весом 40 тонн.

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