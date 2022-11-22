В Якутии проведут спартакиаду с УАЗом в качестве главного приза

Фото: правительство Якутии

В Якутии пройдет спартакиада молодежи на призы добровольческого отряда «Боотур». Соревнования начнутся 8 декабря и продлятся два дня. Команда-победитель турнира получит микроавтобус УАЗ.

Сейчас в районах Якутии проходит отборочный этап спартакиады, финал же состоится в Якутске. Помимо УАЗа, участников ждут и денежные сертификаты, в том числе для отдельно отличившихся спортсменов.

«Сборные команд районов республики померятся силами в баскетболе, пулевой стрельбе «Куропатка», национальных настольных играх «Хабылык» и «Хаамыска», а также в военизированной эстафете и перетягивании каната», – отметили в правительстве.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.