В Якутске водитель автобуса ПАЗ сбил юношу, переходившего дорогу на зеленый свет

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии
Вечером 21 ноября в Якутске водитель автобуса сбил пешехода, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.
Проишествие случилось на перекрестке улиц Ярославского и Хабарова. 17-летний юноша переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, когда на него наехал 50-летний водитель автобуса ПАЗ.
Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии
В результате ДТП парень получил ушиб грудной клетки, ему назначили амбулаторное лечение.
Водитель автобуса имеет иностранное водительское удостоверение, стаж вождения — 32 года. В момент аварии был трезв, за текущий год нарушений по ПДД не имеет.
По факту ДТП проводится административное расследование.
Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии
В ГИБДД пешеходам рекомендуют использовать на одежде светвозвращающие элементы, а водителям — быть предельно внимательными перед пешеходными переходами и вблизи общеобразовательных учреждений.
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