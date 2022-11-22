Президентом Академии наук Якутии стал Леонид Владимиров

Леонид Владимиров (справа). Фото: Андрей СОРОКИН

22 ноября в Академии наук Якутии состоялись выборы президента, на которых абсолютным большинством голосов победил и.о. президента Леонид Владимиров.

Напомним, 31 мая после инфаркта скончался предыдущий президент Василий Филиппов. После него исполняющим обязанности президента стал главный ученый секретарь и вице-президент Академии наук республики Сергей Попов.

22 июля указом главы Якутии исполняющим обязанности президента стал ректор Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени М.Г. Сафронова Леонид Владимиров.

Леонид Владимиров отметил, что Академия наук Якутии является интегрирующей площадкой для всех отраслей. На сегодняшний день в Якутии насчитывается 1872 ученых, из которых 378 человек являются докторами наук и 1494 - кандидатами наук.

В ходе собрания также избраны вице-президенты Академии наук Якутии. Ими стали Геннадий Толстых и Сергей Попов. Ученым секретарем избран Андрей Матвеев.

Справка КП:

Леонид Владимиров родился 9 июля 1959 года в Тулагино-Кильдямском наслеге Якутска.

После вуза работал главным зоотехником. Затем в 1986 г. поступил в очную аспирантуру Московской государственной академии ветеринарной медицины имени К.И. Скрябина и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

С 1997 по 2016 г. ректор Якутской государственной сельскохозяйственной академии.

В 2016-2018 г. - профессор кафедры физиологии сельскохозяйственных животных и экологии Якутской государственной сельскохозяйственной академии.

2018-2019 г. – I заместитель генерального директора ГУП «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Якутии. С июля 2019 г. по август 2022 – директор Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени М.Г.Сафронова.

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