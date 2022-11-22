Прогноз погоды в Якутске на среду, 23 ноября

Фото: t.me/photo_yakutsk

23 ноября в столице республики температура воздуха опустится до минус 30 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Небольшой снег, ветер переменный 1-3 м/с. Ночью -33-35°, днем -28-30°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано минус 29 градусов, штиль.

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