Якутия продолжает приобретать дополнительное обмундирование участникам СВО

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Республиканский Оперативный штаб продолжает приобретать обмундирование для воинских частей, где служат якутяне, передает пресс-служба главы и правительства Якутии.

«Несмотря на высокий спрос на различные элементы обмундирования и оснащения, Оперативный штаб Якутии ведет работу с поставщиками по закупке оборудования, снаряжения. Благодаря тесному взаимодействию с Единым координационным центром налажена логистика и доставка грузов в военные части», — сообщил на брифинге председатель Госкомобеспечения Дмитрий Лепчиков.

Дмитрий Лепчиков добавил, что также еженедельно отправляются грузы и посылки от Общественной палаты республики, общественного движения «Якутия с тобой», ведомств, учреждений и неравнодушных жителей Якутии. Они доставляются в опорные пункты, откуда направляются мобилизованным якутянам.

Все заявки по дополнительному материально-техническому снабжению мобилизованных из Якутии аккумулируются на Единой электронной площадке. К ней подключены ответственные за организацию снабжения, в том числе Оперативный штаб, Единый координационный центр, специалисты Госкомобеспечения Якутии, а также служба «горячей линии» 122.

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