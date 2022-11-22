В главной библиотеке республики презентовали портал о языках Якутии

Фото: Медиацентр Национальной библиотеки Якутии

22 ноября состоялось торжественное открытие Интерактивного музея государственных и официальных языков Якутии, сообщает Медиацентр Национальной библиотеки республики.

Портал создан по инициативе руководителя управления по вопросам развития языков администрации главы и правительства Якутии Риммы Жирковой. В нем собрана информация о государственных и официальных языках Якутии, об актуальном состоянии языков на сегодняшний день и учебные материалы, по которым можно изучить языки народов республики.

«Портал будет представлять эталонную информацию. Это информация, которую будут создавать самые высококвалифицированные специалисты в области языков», — отметила директор Национальной библиотеки Саргылана Максимова, РС(Я) и добавила, что контент сайта будет постоянно обновляться.

Фото: Медиацентр Национальной библиотеки Якутии

На данный момент сайт включает более 400 мультимедийных объектов: это текстовые материалы, фотографии, аудио и видеоматериалы.

С порталом «Интерактивный музей государственных и официальных языков Республики Саха (Якутия)» можно ознакомиться на официальном сайте библиотеки.

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