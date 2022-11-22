В Якутске собираются открыть Арктический центр строганины

Фото: Андрей СОРОКИН

Во время фестиваля «Вкус Якутии» в Якутске планируется открытие Арктического центра строганины, сообщает Ассоциация гостеприимства региона.

По замыслу, это будет уникальное место, где якутские национальные блюда из рыбы и мяса смогут готовить круглогодично при низких температурах. Все блюда готовятся на льду.

Базой для Арктического центра строганины станет ресторан Усадьба Атласовых. Фестиваль начнется 29 ноября. Он проводится в рамках мероприятия «Зима начинается с Якутии-2022».

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