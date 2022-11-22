В Якутске разыскивают обвиняемого в совершении уголовного преступления

Разыскиваемый Петр Каримов. Фото: Следком Якутии

Следственный отдел по Якутску объявил в розыск 47-летнего Каримова Петра Егоровича, обвиняемого в преступлении против собственности, сообщает Следком Якутии.

Родился 27 января 1975 года в селе Абага Амгинского района. Без определенного места жительства, был ранее судим.

Лиц, видевших его или владеющих информацией о его местонахождении, просят сообщить следователю Максиму Кычкину по адресу: г. Якутск, ул. Короленко, д.2, каб. 211. Или позвонить по номеру: 8(924)768-66-30.

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