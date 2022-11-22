Служебная собака по кличке Фараон помогла раскрыть кражу в Якутске

Овчарка Фараон. Фото: МВД по Якутии

Восточно-европейская овчарка по кличке Фараон нашла подозреваемого в краже из строительного балка, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

В дежурную часть городской полиции поступило сообщение о краже из строительного балка дизельного генератора и шлифовальной машины на сумму в 45 000 рублей.

Полиция прибыла на место со служебной собакой по кличке Фараон. Ей показали место, где хранились инструменты и она сразу взяла след и направилась в сторону домов, расположенных на ул. Билибина.

Несмотря на то, что вор намеренно пытался запутать следы, опытная овчарка привела кинолога к одному из домов и обозначила подъезд,

где в одной из квартир полицейские обнаружили подозреваемого и похищенные инструменты. Им оказался ранее судимый 35-летний мужчина. Заведено уголовное дело по статье «кража».

Кстати, это не в первый раз когда Фараон раскрывает преступление. Он уже несколько лет служит в органах и помог раскрыть уже десятки преступлений.

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