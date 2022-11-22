С начала зимнего сезона в Якутске вывезено более 30 тысяч кубометров снега

Фото: пресс-службы мэрии Якутска

В Якутске дорожники вывозят снег с улиц города с 10 октября. Общий объем вывезенного снега на полигон складирования достиг 30 146 кубометров, сообщается в телеграм-канале мэрии.

За последние сутки силами АО «Якутдорстрой» с улично-дорожной сети вывезено 2 344 кубометра снега, также со дворов и прилегающих территорий сторонними организациями убрано 110 кубометров.

В уборке снега заняты днем 33 дорожных рабочих, ночью – 14 человек. В этих работах задействовано 71 единиц техники, из них днем работают 32 единицы, в ночное время – 39 единиц.

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