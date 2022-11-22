В Якутии девушка оформила на своего бывшего микрокредит без его ведома

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Хангаласского района обратился в полицию после многочисленных звонков от представителей микрофинансовой организации, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

Они требовали погасить задолженность по кредиту, который мужчина не оформлял. Оказалось, что займы втайне от заявителя оформила его 31-летняя бывшая подруга.

Она это сделала еще когда они были в отношениях. Злоумышленница, используя его паспорт, оформила на его имя в интернете микрозайм на 14 тысяч рублей и перевела на свою банковскую карту.

Заведено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

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