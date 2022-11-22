Бывшему сотруднику УФСИН вынесли приговор за передачу осужденному мобильных телефонов

Исправительная колония №6 в Мохсоголлохе. Фото: fsin-mag.ru

Бывший сотрудник исправительной колонии №6 УФСИН России в Хангаласском районе Якутии признан виновным в передаче мобильных телефонов осужденному.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В суде установлено, что сотрудник колонии за взятку пронес на территорию колонии четыре мобильных телефона и передал их одному из зеков. А в дальнейшем не принимал меры, чтобы их изъять.

Было заведено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки).

Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. В итоге суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. А также он должен выплатить штраф в размере 325000 рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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