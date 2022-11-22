На многодетную мать из Батагая Якутии возбудили уголовное дело из-за падения ее дочери с балкона

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На жительницу поселка Батагай Верхоянского района возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности» из-за падения ее ребенка с высоты, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Напомним, случай произошел 16 сентября 2022 года на Малоозерной улице. Женщина оставила двух дочерей четырех и пяти лет дома одних и ушла распивать алкоголь. Девочки самостоятельно открыли дверь на балкон и вышли туда. Старшая перелезла через ограждение и упала вниз со второго этажа.

Малышка получила тяжелые травмы — переломы костей, ушибы мягких тканей и др. Ее в срочном порядке доставили санрейсом в Якутск.

На нерадивую мать составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ — ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Позже возбудили уже уголовное дело.

Семья состоит на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При этом, как выявила прокуратура, органами профилактики надлежащая работа с семьей не проводилась. В адрес органа внесены представления.

На рассмотрении суда также находится исковое заявление отдела опеки и попечительства администрации района об ограничении женщины в родительских правах в отношении троих детей.

В настоящее время состояние здоровья пострадавшего ребенка удовлетворительное.

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