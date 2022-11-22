В Якутии за сутки выявили 47 новых случаев коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 22 ноября в Якутии за сутки выявили 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Из них в Якутске — 27 случаев, в Ленском, Мирнинском, Среднеколымском районах — по три, в Алданском, Верхневилюйском — по два, в Аллаиховском, Жиганском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Таттинском, Усть-Майском — по одному.

За сутки в больницы госпитализированы пять человек с ковидом, выздоровел 31.

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