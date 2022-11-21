Якутские педагоги, подготовившие стобалльников, получат по 100 тысяч рублей

Фото: мэрия Якутска

В Якутске вручат премии педагогам, которые подготовили школьников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. Учителя получат по 100 тысяч рублей – деньги выдадут в рамках новой премии главы города.

– С 2023 года учреждена данная премия в целях повышения престижа учительской профессии, стимулирования высоких достижений в профессиональной деятельности и поощрения учителей. По итогам 2021-2022 учебного года 100 баллов на ЕГЭ получили 7 выпускников городского округа, – рассказали в мэрии.

Управление образования Якутска также опубликовало полный перечень учеников, которые получили 100 баллов, и их педагогов. Больше всего учителей озолотил выпускник технического лицея им. Алексеевой Назар Павлов – он сдал на 100 баллов два предмета, математику и химию, причем по химии его готовили два учителя.

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