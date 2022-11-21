Якутские медики вылетели в Москву для лечения раненых в СВО якутян

Фото: правительство Якутии

Врачи из Якутии отправились в командировку в Москву. Их цель – оказать помощь раненым бойцам, возвращающимся с Донбасса. Также врачи планируют обменяться опытом со специалистами военных госпиталей.

«Сегодня по плану визит в госпиталь имени Вишневского. Здесь проходят лечение пять бойцов-якутян. Их главная задача составить план по оказанию необходимого медицинского сопровождения этих парней, когда они уже вернутся в Якутию», – рассказали якутские власти.

Врачи не задержатся в Москве надолго: после визита в столицу они отправятся в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону с теми же целями. Обменявшись опытом, они вернутся в Якутск для разработки плана сопровождения раненых якутян.

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