В Якутии открылись две ледовые переправы в Момском районе

Фото: мэрия Якутска

В Якутии сегодня открылись две ледовые переправы в Момском районе. Они пролегают через реки Индигирку и Мому. Грузоподъемность переправ составляет до трех тонн.

Всего в республике теперь действуют пять переправ: через реку Ясачная в Верхнеколымском районе и реку Стрекаловская в Жиганском районе также разрешено проезжать только на авто до трех тонн, а вот Оленек в Оленекском районе могут пересекать уже авто до 30 тонн.

В целом, этой зимой планируется обустроить 51 ледовую переправу и 26 автозимников. Через реку Лена первую переправу откроют до 10 декабря.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.