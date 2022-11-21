В Якутии учредили премию народного педагога Николая Афанасьева

Фото: правительство Якутии

Власти Якутии учредили специальную премию, названную именем народного учителя Якутии и заслуженного учителя РСФСР Николая Ивановича Афанасьева. Ее будут вручать лучшим педагогам за особые заслуги и активную деятельность по пропаганде изучения и сохранения родного края..

Выдвигать соискателей на премию будут сами коллективы образовательных учреждений. Победителя определит конкурсная комиссия из числа известных краеведов региона.

Отметим, что конкурс организует «Русское географическое общество». Сам Николай Афанасьев принимать участие в отборе не будет – сейчас он находится на заслуженном отдыхе.

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