В Якутии планируют развивать школьные уроки на родных языках

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Власти Якутии планируют развивать в школах республики занятия на родном языке. Глава Якутии Айсен Николаев сегодня провел заседание Совета по развитию языков Якутии – оно было приурочено к 30-летию со дня принятия закона «О языках Республики Саха».

«По итогам заседания дал поручение проработать вопросы подготовки педагогических кадров для обучения на родных языках. Это вопросы открытия в вузах кафедр для подготовки специалистов для обучения якутскому языку, внедрения программ для подготовки педагогов, обучающих на якутском языке, на языках КМНС. Разработать программы и учебники нового поколения. Сформировать уникальный этнокультурный контент», – сообщил Николаев.

По его словам, к формированию этнического контента должна быть привлечена также киноиндустрия. Со следующего года финансирование программы развития якутских языков будет увеличено с 56 до 100 миллионов рублей.

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