В Якутии объявили победителей и призеров конкурса «Семья года»

Фото: пресс-служба Минтруда Якутии

В Якутии подвели итоги регионального этапа конкурса «Семья года — 2022», сообщает пресс-служба Минтруда республики.

Всего в семи номинациях участвовало 108 семей из 29 муниципальных образований региона. В номинации «Многодетная семья» — 33 семьи, «Семья — хранитель традиций» — 24, «Сельская семья» — 15, «Приемная семья» — 10, «Золотая семья» — семь, «Кочевая семья» — пять. По еще одной номинации «Молодая семья» конкурс прошел в июле в рамках фестиваля молодежи «Табы» в Вилюйске.

Победители регионального этапа «Семья года»

В номинации «Многодетная семья» победителем стала семья Михаила и Татьяны Игнатьевых из Мегино-Кангаласского улуса. Второе место заняли Алексей и Наталья Федоровы из Оленекского района; 3 место — Афанасий и Надежда Осиповы из Амгинского.

Номинация «Семья — хранитель традиций»: 1 место — Дмитрий и Александра Егоровы из Амгинского района; 2 место — Анатолий и Светлана Стручковы из Мегино-Кангаласского; 3 место — Иван и Екатерина Плоцких из Алданского.

Номинация «Сельская семья»: 1 место — Спиридон и Марина Федоровы из Мегино-Кангаласского района; 2 место — Николай и Анна Васильевы из Верхневилюйского; 3 место — Станислав и Яна Сивцевы из Чурапчинского.

Номинация «Золотая семья»: 1 место — Петр и Светлана Горбуновы из Олекминского района; 2 место — Иван и Анна Копырины из Якутска; 3 место — Семен и Валентина Пинигины из Чурапчинского района.

Номинация «Кочевая семья»: 1 место — Алексей и Туйара Юмшановы-Колесовы из Эвено-Бытантайского района; 2 место — Григорий и Галина Замятины из Томпонского; 3 место — Петр и Надежда Андреевы-Николаевы из Оленекского.

Номинация «Приемная семья»: 1 место — Николай и Татьяна Петровы из Оленекского района; 2 место — Сергей и Саина Григорьевы из Усть-Алданского; 3 место — Петр и Светлана Тарабукины из Якутска.

Номинация «Молодая семья»: 1 место — Айталина и Дмитрий Петровы из Якутска; 2 место — Галина и Михаил Николаевы из Верхневилюйского района; 3 место — Январина и Константин Егоровы из Амгинского. Спецприз главы Вилюйского района на сумму 100 тысяч рублей получили Кристина и Демид Гоголевы из Оленекского района. Спецприз на 50 тысяч рублей от «Аргыскредит» на авиабилет в любую точку страны — Юлия и Конон Спиридоновы из Мегино-Кангаласского района.

Награждение пройдет 15 декабря в Центре культуры и современного искусства имени Ю.А. Гагарина в Якутске.

Победители в каждой номинации получат премию главы Якутии — по 300 тысяч рублей.

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