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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 4:52

В Якутии произошло задымление в детсаду, дети и взрослые эвакуированы

Причиной задымления стало замыкание теплых полов под ламинатом
Михаил ГОРОХОВ
Фото: Управление Росгвардии по Якутии

Фото: Управление Росгвардии по Якутии

21 ноября в детском саду Среднеколымска произошло задымление, персонал и дети были эвакуированы, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Якутии.

В 8:09 утра поступило сообщение о задымлении и отключении элнетроэнергии в детсаду. Группа росгвардейцев прибыла на место через две минуты, где совместно с сотрудниками полиции незамедлительно приступили к эвакуации детей и взрослых.

Всего из опасного помещения было выведено четверо детей и восемь взрослых. Никто не пострадал.

Оказалось, что задымление возникло в левом крыле здания в младшей подготовительной группе. Там произошло короткое замыкание теплых полов под ламинатом.

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