В Якутии произошло задымление в детсаду, дети и взрослые эвакуированы

Фото: Управление Росгвардии по Якутии

21 ноября в детском саду Среднеколымска произошло задымление, персонал и дети были эвакуированы, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Якутии.

В 8:09 утра поступило сообщение о задымлении и отключении элнетроэнергии в детсаду. Группа росгвардейцев прибыла на место через две минуты, где совместно с сотрудниками полиции незамедлительно приступили к эвакуации детей и взрослых.

Всего из опасного помещения было выведено четверо детей и восемь взрослых. Никто не пострадал.

Оказалось, что задымление возникло в левом крыле здания в младшей подготовительной группе. Там произошло короткое замыкание теплых полов под ламинатом.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.