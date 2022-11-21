В аэропорту Якутска прошли учения по отработке действий в условиях аварийной ситуации

Фото: пресс-служба аэропорта «Якутск»

На территории аэропорта «Якутск» проведена полномасштабная тренировка аварийно-спасательной команды с привлечением дополнительных сил и средств, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Фото: пресс-служба аэропорта «Якутск»

В них приняли участие не только сотрудники аэропорта, но и Якутского отделения Росавиации и авиакомпаний «Якутия» и «Полярные авиалинии».

По легенде учений, самолет Sukhoi Superjet 100 с пассажирами на борту приземлился в аэропорту Якутска и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы с разрушением основных опор шасси.

Фото: пресс-служба аэропорта «Якутск»

По тревоге на место авиационного происшествия прибыли расчеты аварийно-спасательной команды дежурных смен аэропорта, был развернут полевой здравпункт.

По сценарию предполагалось, что среди пассажиров были пострадавшие и один погибший, который, несмотря на требования экипажа находиться в пристегнутом виде и не вставать до полной остановки воздушного судна, во время аварии находился в проходе между рядами кресел.

Фото: пресс-служба аэропорта «Якутск»

Во время учений специалисты эвакуировали пассажиров, экипаж, оказали помощь условно пострадавшим, а также убрали самолет с взлетно-посадочной полос с использованием гидроподъемников после предварительной замены поврежденных колес.

Фото: пресс-служба аэропорта «Якутск»

Итоги учений по отработке действий в условиях аварийной ситуации будут подведены комиссией Саха (Якутского) МТУ Росавиации в течение недели.

Отмечается, что все цели учений, были достигнуты. Ликвидация чрезвычайной ситуации в общей сложности заняла три часа. Учения проводились на ИВПП-1, во время учений аэропорт «Якутск» работал в штатном режиме.

Фото: пресс-служба аэропорта «Якутск»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журн алистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.