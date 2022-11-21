В Якутии выявлено 43 новых случая коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 21 ноября в Якутии зарегистрировано 43 новых случая COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 25 случаев, в Ленском районе — 3 случая, в Алданском, Верхневилюйском, Намском и Среднеколымском районах — по 2 случая, в Абыйском, Жиганском, Мирнинском, Нюрбинском, Усть-Алданском, Усть-Майском и Хангаласском районах — по 1 случаю.

За последние сутки госпитализирован 1 человек, выздоровело 16 человек. Лечение в стационарах получают 16,2% больных, в амбулаторных условиях — 83,8%. Из 107 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 33,6%.

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