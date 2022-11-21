Администрация Черского в Якутии заплатит 150 тысяч рублей девочке, которую укусили в щеку собаки

Поселок Черский. Фото: vulkan-avia.livejournal.com

С администрации поселка Черский Нижнеколымского района взыскали компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей в пользу семилетней девочки, пострадавшей от стаи бродячих собак, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Нападение произошло во дворе дома №9 на улице Пушкина. У ребенка раны от укусов на волосистой части головы, лице, щеке, верхнем веке, голени.

По всей видимости, речь идет о случае, который произошел 26 июня. Тогда стая разъяренных псов набросилась на маленькую девочку, игравшую во дворе. Случайно проходивший мимо мужчина увидел, как собаки волочат беззащитного ребенка под дом, чтобы расправиться там. Ему удалось отбить малышку у животных.

О нападении широкой общественности стало известно после того, как родные девочки опубликовали благодарность ее спасителю в газете. Как оказалось, мужчину зовут Алексей Серов. Также близкие отметили, что ребенку предстоит пройти долгую реабилитацию и курс пластической хирургии.

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