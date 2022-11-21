В якутском поселке Усть-Нера выбрали нового главу при явке 28%

Фото: ЦИК Якутии

20 ноября в административном центре Оймяконского района – Усть-Нера подвели итоги выборов на пост главы поселка.

Им стал временно неработающий Иван Максимов, 1979 года рождения («Единая Россия»). За него отдали голос 28,10% избирателей.

Всего за должность главы поселка боролось 10 человек. Явка составила 28,24 % (участие в выборах приняли 1007 избирателей из 3566 избирателей, включенных в списки на момент окончания выборов).

Ближайшие соперники Макарова заместитель руководителя управления финансов района Елена Сапегина и главный бухгалтер Оймяконской центральной больницы Виктория Понамарчук набрали 21,75% и 18,67% соответственно.

Жалоб и заявлений о нарушении действующего законодательства о выборах в избирательные комиссии не поступало.

Напомним, что досрочные выборы были назначены 25 августа в связи с досрочным прекращением полномочий главы поселка.

Бывшего главу поселка Александра Роданича обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, с января 2019 по март 2021 года он выписывал себе квартальные премии, общая сумма которых более 1,2 миллиона рублей.

Против него заведено уголовное дело. По решению Верховного суда Якутии с бывшего главы взыскана вся сумма, а также проценты на 81 тысячу рублей.

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