В Якутске больше половины нападений на людей совершают хозяйские собаки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшую неделю в Якутске отловлено 102 безнадзорных животных, передает телеграм-канал мэрии «Якутск».

Неделей ранее поймано 82 собаки. На отлове по заявкам во всех округах работают три подрядчика, такая информация прозвучала во время общегородской планерки 21 ноября.

За неделю в Якутске проведено 14 рейдов по нарушениям правил содержания домашних животных, составлено 5 протоколов за административные правонарушения. Всего с начала года составлено 16 протоколов на владельцев собак за самовыгул.

На совещании было отмечено, что в Якутске хозяйские собаки совершают более половины всех нападений на людей. Поэтому мэр города поручил активизировать работу по этому направлению.

Кроме того, во время распространения бруцеллеза нахождение хозяйских собак на самовыгуле дополнительно способствует распространению опасного заболевания, подчеркнули в мэрии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журн алистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.