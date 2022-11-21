Министра образования и науки Якутии Ирину Любимову привлекли к административной ответственности

Ирина Любимова. Фото: minobrnauki.sakha.gov.ru

По инициативе прокуратуры Якутии министра образования и науки республики привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.

В региональное министерство образования и науки поступил запрос Уполномоченного по правам предпринимателей республики. Запрос касался вопросов прав субъекта бизнеса и в установленные законом сроки не был рассмотрен.

Прокуратура возбудила в отношении министра образования и науки Якутии Ирины Любимовой дело об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление в государственный орган информации, представление которой предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности).

По результатам его рассмотрения министр привлечена к административной ответственности.

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