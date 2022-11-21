Школьник из Якутии завоевал Кубок Москвы по настольному теннису

Фото: "Спорт Якутии"
На прошлой неделе в столице России завершилось первенство по настольному теннису. В своей возрастной категории выиграл 13-летний якутянин Изот Кривошапкин, сообщает «Спорт Якутии».
За победу в турнире подросток из Якутии стал обладателем Кубка Москвы
Отмечается, что это первый серьезный успех якутянина после того, как он в 2022 году поступил в Училище олимпийского резерва N1 города Москвы. Сам юный теннисист родом из села Хатылы Чурапчинского района.
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