Отключения света, воды, тепла и газа в Якутске на 21 ноября

График плановых отключений света, воды, тепла и газа в Якутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 21 ноября, в ряде районов Якутска временно прервется подача электроэнергии, воды и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

ЦРЭС предупреждает об отключении электроэнергии:

09.00 – 14.00 – ул. Тимирязева, 28 - 50/1, ул. Неустроева, 27 - 58, ул. Матросова, 56, ул. Гастелло, 13.

09.00 – 17.00 – ул. Газовиков, 18 - 40/2, пер. Хоринский, ул. Покрышкина, пер. Учур, Хатын-Юряхское шоссе, 6 км, ул. Бутакова, 41 - 88, СОТ «Мерзлотовед», ул. Лонгинова, 86 - 112, КИЗ ЯГУ, 9, ул. Автодорожная, 3/1 - 15, 51 - 57.

09.30 – 11.00 – Сергеляхское шоссе, 5, 6, 7 км, ул. Автодорожная, 38 - 38/44, пер. Хоринский, пер. Озерный, пер. И. Арбита, ул. Транспортная, пер. Ямской, ул. Автомобилистов, Сергеляхское шоссе, 19/12.

09.30 – 16.00 – ул. Винокурова, ул. Чайковского, ул. Ильменская, 1 - 31, ул. Лонгинова, ул. Ново-Карьерная, ул. Ново-Сайсарская, ул. Окружная дорога, ДСК Заря, Быянг.

ЯТЭЦ предупреждает об отключениях:

- горячего водоснабжения:

09.30 – 12.00 - ул. В. Манчаары, 26а, 26, 32/1, 30, 30/2, 30, ул. Бестужева-Марлинского, 36/2а, 36/1, 42, 48.

- теплоснабжения:

09.00 – 12.00 – ул. Якутская, 21.

09.30 – 11.00 - ул. Бабушкина, 2, 4, 6, 8, 12 с дроб., ул. 50 лет Советской Армии, 31 с дроб., 33 с дроб., 33А, 39.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключении газоснабжения:

08.00 – 17.30 – Сергеляхское шоссе, 4 км, 1, 1/1, 3 со снижением давления в районе Спутник, ЖСК Гимеин.

08.30 – 12.00 - снижение давления газа в районе квартала с отключением ул. Кальвица, 30, 30а.

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