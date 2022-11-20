В Усть-Нере начался подсчет голосов на досрочных выборах

Фото: ЦИК Якутии

В воскресенье, 20 ноября, в 20:00 часов вечера закрылись 8 избирательных участков в поселке Усть-Нера Оймяконского района. Началась процедура подсчета голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия Якутии.

В выборах участвуют 10 кандидатов.

По данным ЦИК, явка избирателей на 18.00 часов составила 25,88 %. На избирательных участках присутствуют наблюдатели от кандидатов и от Общественной палаты Якутии. Отмечалось, что жалоб и обращений о нарушениях избирательного законодательства не поступало.

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