По Карте жителя Якутии можно получить скидку в бассейн

Фото: t.me/albankykt

С середины ноября держатели Карты жителя Якутии могут получить 25% скидку для посещения бассейнов «Чолбон» или «Самородок». Эта акция активируется после прохождения диспансеризации или профосмотров, сообщает пресс-служба Минздрава Якутии.

Пилотный проект разработан совместно с Минздравом Якутии, Минспортом Якутии, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования и АКБ «Алмазэргиэнбанк».

По условиям акции после прохождения диспансеризации скидка начнет действовать с 20-го числа следующего месяца в течение года.

Отмечается, что в дальнейшем список спортивных объектов будет пополняться. На диспансеризацию и профосмотры можно записаться по номеру Единого контакт-центра - 122.

В 2022 году диспансеризацию проходят жители следующих годов рождения: 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004, а также граждане старше 40 лет.

Как получить Карту жителя Якутии

Чтобы получить Карту жителя Якутии необходимо подать заявление через портал Единого цифрового сервиса или картижителяякутии.рф. Также можно оформить ее в офисе «Алмазэргиэнбанка» или МФЦ.

Для оформления потребуются документ, удостоверяющий личность, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), фотография на синем фоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Якутске хотят создать «Карту гражданина»

Смарт-картой можно будет расплачиваться, пользоваться скидками и бонусами, ездить на автобусе и многое другое (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журн алистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.