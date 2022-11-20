На Кузбассе прошла церемония передачи флага игр «Дети Азии»

Фото: оргкомитет МСИ «Дети Азии-2023»

Торжественная церемония передачи флага Международных спортивных игр «Дети Азии» состоялась в Кемерово, сообщает пресс-служба оргкомитета «Дети Азии – 2023».

Президент международного комитета «Дети Азии» Владимир Максимов передал флаг игр вице-премьера правительства Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев, который также является одним из членов организационного комитета по подготовке и проведению Игр в регионе.

Полотнище будет выставлено в Ледовом дворце «Кузбасс». На церемонии открытия 24 февраля 2023 года флаг будет поднят над главной ареной соревнований.

Заместитель генерального директора Олимпийского комитета России Родион Плитухин напомнил участникам и зрителям, что важнейшая миссия Игр – это подлинные олимпийские ценности, в первую очередь, такие как дружба и уважение.

— МСИ «Дети Азии» играют всё более значимую роль в том, чтобы дать совсем юным еще спортсменам со всего континента возможность получить первый — можно смело утверждать — олимпийский опыт. Тут нет оговорки — сейчас можно смело говорить именно о масштабе всей Евразии. И качественное развитие, и обозримое масштабирование формата Игр позволяют рассматривать возможности, которые ранее казались недоступными, — сказал он.

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