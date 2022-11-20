Спикер Ил Тумэна Алексей Еремеев встретился с семьей мобилизованного из Чурапчинского района, который служит в зоне СВО

Фото: пресс-службы Ил Тумэн Якутии

Председатель Государственного Собрания Ил Тумэн Алексей Еремеев встретился с семьей Мордускиных, чей сын Николай служит в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба Ил Тумэна.

В селе Хадаар Чурапчинского района живет семья Анны Дмитриевны и Афанасия Николаевича Мордускиных. Супруги воспитали шестеро детей: четыре сына и две дочери. Пятеро уже взрослые, у них свои семьи. Одним из старших детей является Николай, который сейчас служит в зоне СВО.

Глава семьи работает водителем, а его жена пенсионерка. У Мордускиных свое подсобное хозяйство, в котором 16 коров. Анна Дмитриевна и Афанасий Николаевич сдают молоко и получают выплаты от Минсельхоза республики и района.

Спикер якутского парламента Алексей Еремеев проверил реализацию указа главы Якутии Айсена Николаева, по которой семьи мобилизованных получают единовременную выплату в 200 тысяч рублей. Семья Николая получила эти средства 7 ноября, также поступили отдельные выплаты по линии муниципалитета.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журн алистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.