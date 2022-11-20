Крупный алмаз, найденный в Якутии, назвали в честь героя соцтруда Степана Васильева

Фото: пресс-служба АК "АЛРОСА"

Ювелирный алмаз весом более 51 карата добыт на месторождении трубки Айхал в Нерюнгринском районе. Драгоценный камень получил имя героя социалистического труда Степана Васильева, сообщает пресс-служба правительства региона.

О совместном проекте Якутии и АК АЛРОСА «100 именных алмазов к 100-летию ЯАССР» объявлял ранее главы республики Айсен Николаев. В рамках проекта крупным алмазам присваиваются имена выдающихся якутян.

Степан Иннокентьевич Васильев родился в 1925 году в Тобуйском наслеге Верхневилюйского района. С 1942 года он трудился в местном колхозе. В 1944 году был призван в армию. После возвращения с Великой Отечественной войны стал председателем колхоза имени Молотова родного района. Будучи руководителем ему удалось вывести свое предприятие в число передовых. При активном его участии значительно возросла численность крупного рогатого скота.

Особое внимание Степан Васильев уделял отбору жеребцов, режиму их питания. В колхозе заготавливали сено по 20 центнеров сена на жеребую кобылу и по 15 центнеров на каждую лошадь. В результате такого тщательного подхода колхоз вошел в историю Якутии с выдающимся достижением. Если в 1946 году от 40 кобыл было получено 25 жеребят, то в 1947-м от 60 кобыл получено 54 жеребенка.

Фото: пресс-служба правительства Якутии

В 1949 году за высокую продуктивность в сфере животноводства президиума Верховного совета СССР Степан Васильев получил звание Героя социалистического труда, орден Ленина и золотую медаль «Серп и Молот».

В 1951 году Степан Васильев работал завотделом сельского хозяйства Верхневилюйского райкома, затем заместителем председателя исполкома Верхневилюйского райсовета. Избирался депутатом Верховного Совета СССР.

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