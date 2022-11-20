Якутская телебашня засияет зеленым цветом 20 ноября

Фото: yakutiatower.ru

В воскресенье, 20 ноября, подсветка телевизионной башни Якутска загорится зеленым цветом в честь Всероссийской акции «Сохраним лес», пресс-служба правительства республики Саха (Якутия).

В Якутске «экологическая» иллюминация заработает в 18:00.

Отмечается, что в рамках акции «Сохраним лес» в 2022 году было высажено более 35 тысяч саженцев сосны обыкновенной на территории Якутска, Верхневилюйского, Нерюнгринского, Горного районов. Саженцы направил лесопитомник компании «Растим лес» Хабаровского края, а также Иркутская область.

Новые лесопитомники с лиственницами и соснами будут создаваться и в Якутии, об этом ранее глава республики Айсен Николаев. Саженцы помогут не только восстанавливать леса после пожаров, но и для промышленного освоения

Вместе со столицей Якутии видовые башни озеленятся в 27 городах в поддержку восстановления лесов России: в Москве, Белгороде, Брянске, Воронеже, Грозном, Казани, Калуге, Костроме, Кызыле, Мурманске, Назрани, Нальчике, Новгороде, Нижнем Новгороде, Пензе, Перми, Пятигорске, Сочи, Саранске, Самаре, Саратове, Туле, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске и Ярославле.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко отметил, что зеленая иллюминация ознаменует достижение цели 2022 года в 70 миллионов посаженных деревьев. Но еще не везде четвертый сезон экоакции «Сохраним лес» завершился. В южных регионах продолжится высадка деревьев вплоть до середины декабря.

К примеру, сегодня в Чеченской республике состоится ключевое событие акции – посадка юбилейного дерева. Торжественно высаженная акация станет символом того, что проект «Сохраним лес» завершил осеннюю кампанию. Также в этот день в регионе на двух гектарах высадят более 6 тысяч молодых деревьев.

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