Якутия вошла в число лидеров Дальнего Востока в сфере гостеприимства Фото: Павел КЛОКОВ

Турпоток и развитие сферы гостеприимства в Дальневосточном федеральном округе проанализировали в федеральном научном центре «Востокгосплан». Согласно выводам экспертов, Якутия – один из лидеров этой области, сообщает пресс-служба правительства республики.

В первом полугодии 2022 года на Дальний Восток приехало 1,9 млн туристов. Для сравнения, за весь 2021 год в самый восточный макро-регион приехало 3,2 млн человек.

В прошлом году турпоток Якутии вырос до допандемийного уровня и составил более 190 тысяч человек, из которых 188 тысяч – гости из России и 2 тысячи – иностранцы. За неполный 2022 год в нашем регионе побывали более 120 тысяч человек.

– Основными точками притяжения туристов являются Национальный парк «Ленские столбы», Полюс холода «Оймякон», Кимберлитовая трубка «Мир». Гостей также привлекают традиции национальной кухни, самобытная и богатая культура народа саха, национальный праздник «Ысыах», – говорится в сообщении.

С 2016 по 2021 год оборот общественного питания в дальневосточных регионах вырос на 47%. Рост в этой сфере отмечается во всех регионах Дальнего Востока, причем в большинстве из них темпы прироста достигали 60%-70% (кроме 2020 пандемийного года), что сопоставимо с показателями Санкт-Петербурга. В тройку лидеров среди дальневосточных регионов по этому показателю вошли Якутия, Приморский и Хабаровский края. В самой культурной столице России за этот период оборот предприятий общепита вырос на 78%.

Эксперты также отметили, что в отличие от общероссийской тенденции, в последние годы на Дальнем Востоке росло число гостиниц. По этому показателю Якутия также находится в тройке лидеров наряду с Приморским и Забайкальским краями.

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