Стартовали досрочные выборы главы поселка Усть-Нера Оймяконского района. Фото: ЦИК Якутии

Под гимн России стартовали досрочные выборы главы поселка Усть-Нера. В воскресенье, 20 ноября, в 8:00 утра открылись 8 избирательных участков, сообщает Центральная избирательная комиссия Якутии.

По данным ЦИКа, всего в списке избирателей включены 3539 избирателей и назначены 48 наблюдателей. В избирательный бюллетень внесены 10 кандидатов.

Фото: ЦИК Якутии

Отметим, что досрочные выборы были назначены 25 августа в связи с досрочным прекращением полномочий главы поселка.

Бывшего главу поселка Александра Роданича обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, с января 2019 по март 2021 года он выписывал себе квартальные премии, общая сумма которых более 1,2 миллиона рублей. Против него заведено уголовное дело. По решению Верховного суда Якутии с бывшего главы взыскана вся сумма, а также проценты на 81 тысячу рублей.

До него эту должность занимал Василий Ефимов. В феврале 2018 года Совет депутатов поселка Усть-Нера отправил его в отставку. Причиной такого решения депутаты назвали бездействие по проблеме с водоотведением и канализационной системы.

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