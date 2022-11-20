В Якутске врач и преподаватель университета поверили лжеброкерам и потеряли более 140 тысяч рублей

В Якутске врач частной клиники и преподаватель университета пополнили счета мошенников, желая заработать на инвестициях Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Две жительницы Якутска потеряли свои сбережения, откликнувшись на предложение лжеброкеров заработать на инвестициях, сообщила пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

39-летней сотруднице частной клиники позвонил незнакомец, представившийся представителем якобы брокерской фирмы и предложил дополнительный заработок. Выслушав его, женщина согласилась заключить договор, внесла стартовый взнос в 11 тысяч рублей. Спустя какое-то время начинающему инвестору действительно поступили деньги, что усыпило её бдительность.

После этого ей предложили увеличить доход, сделав более существенную «инвестицию». Не долго думая, женщина выполнила инструкции мошенников. Ее бдительность усыпило и то, что ее финансовые операции якобы отражались в личном кабинете. В общей сложности она перевела со своих банковских счетов 83 305 рублей. После ряда пополнений лжеброкер перестал выходить на связь, а «прибыль» вывести со счета не удалось.

По аналогичной схеме мошенники развели на деньги 47-летнюю преподавательницу университета. Заинтересовавшись предложением некоего сотрудника мнимой финансовой компании, она отправила 14 тысяч рублей ради легкого заработка.

Спустя всего пару часов ей отправили скриншот, который якобы свидетельствовал о том, что она заработала и теперь на ее счету 47 тысяч рублей. Обрадовавшись, женщина продолжила выполняла все указания мошенников. В свою инвесторскую удачу она верила до тех пор, пока не попыталась вывести свои деньги. Всего преподавательница скинула лжеброкерам 60 550 рублей.

– В обоих случаях, при желании потерпевших вывести денежные средства со счета, мошенники под различными предлогами откладывали данную операцию, объясняя это пошлинами, недостаточной суммой на счету и другими причинами, – сообщает пресс-служба полиции Якутска.

Чтобы не попасться на мошенников, рекомендуется перепроверять всю информацию, поступающую вам от незнакомых лиц; не перечислять деньги на неизвестные счета; остерегаться предложений вложить деньги в сомнительные компании.

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