В Якутии выявлено 48 случаев COVID-19 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Якутии на 20 ноября обнаружено 48 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщила зампред правительства республики Ольга Балабкина. Днем ранее региональный оперштаб отчитывался о случаях.

В Якутске зарегистрировано 28 случаев, в Алданском, Ленском, Мирнинском, Среднеколымском, Амгинском, Верхневилюйском, Жиганском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нюрбинском, Оймяконском, Таттинском, Усть-Алданском, Хангаласском районах – от 1 до 3 случаев.

За последние сутки госпитализировано 8 человек, выздоровело 15 человек.

Первым компонентом привиты 697 200 человек, или 97,2% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 190 542 человека, или 75,9% от количества лиц, у кого наступил срок.

Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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