Прогноз погоды в Якутске на воскресенье, 20 ноября

Фото: t.me/Aital_Yak0vlev

Днем 20 ноября в Якутске ожидается погода преимущественно без осадков, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, ветер западный 1-5 м/с. Ночью 32-34°, днем -26-28°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в полдень в столице республики зафиксировали -23 градуса, ветер 1 м/с.

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